Корабли флота РФ вышли из Севастополя в Черное море для учений
28 августа, 2019, 13:54
10 кораблей Черноморского флота России вышли из оккупированного Севастополя для проведения учений в Черном море
Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.
По сообщению российского ТАСС, 10 кораблей вышли в море на учения с баз Севастополя и российского Новороссийска.
"Выход около 10 кораблей из Севастополя и Новороссийска в Черное море проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2019 учебный год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в маневрах участвуют фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морские тральщики "Железняков" и "Вице-адмирал Захарьин".
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