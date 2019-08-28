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Espreso.tvОбществоКорабли флота РФ вышли из Севастополя в Черное море для учений

Корабли флота РФ вышли из Севастополя в Черное море для учений


фото: krymr.org
10 кораблей Черноморского флота России вышли из оккупированного Севастополя для проведения учений в Черном море

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

По сообщению российского ТАСС, 10 кораблей вышли в море на учения с баз Севастополя и российского Новороссийска.

"Выход около 10 кораблей из Севастополя и Новороссийска в Черное море проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2019 учебный год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах участвуют фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морские тральщики "Железняков" и "Вице-адмирал Захарьин".

 

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