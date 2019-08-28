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Espreso.tvОбществоКому нужен дождь, не рассчитывайте на него ближайшие две недели, - синоптик Наталья Диденко

Кому нужен дождь, не рассчитывайте на него ближайшие две недели, - синоптик Наталья Диденко

24 августа будет сухо и солнечно во всех частях Украины

Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .

"В большинстве частей Украины будет преобладать сухая погода. Кому нужен дождь, не рассчитывайте  на него в ближайшее время", - отметила синоптик.

По прогнозу, на западе сухая, очень теплая погода, без существенных осадков. Температура воздуха - +27...+32.

На севере будет преобладать сухая погода. Без осадков. Температура - +24...+27.

На востоке без осадков. Удержится сухая жаркая погода. Температура - +25...+27.

В центральной части без осадков, много солнца. Температура - +30...+32.

На юге умеренная жара. Температура - +30...+32.

В Киеве погода сухая и солнечная, температура - +26.

 

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