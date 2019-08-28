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Espreso.tvОбществоКоломойский заговорил о втором сроке для Зеленского: назвал условия

Коломойский заговорил о втором сроке для Зеленского: назвал условия


фото: censor.net
Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину

Об этом олигарх Игорь Коломойский сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей - это его KPI. Если будет 38 млн (+ 10%), значит нужно Зеленского выбирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфидерзейн", - сказал Коломойский.

 

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