Коломойский заговорил о втором сроке для Зеленского: назвал условия

28 августа, 2019, 11:11

Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину

Об этом олигарх Игорь Коломойский сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей - это его KPI. Если будет 38 млн (+ 10%), значит нужно Зеленского выбирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфидерзейн", - сказал Коломойский.