Коломойский заговорил о втором сроке для Зеленского: назвал условия
28 августа, 2019, 11:11
Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину
Об этом олигарх Игорь Коломойский сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей - это его KPI. Если будет 38 млн (+ 10%), значит нужно Зеленского выбирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфидерзейн", - сказал Коломойский.
- Напомним, будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский в своей предвыборной программе заверил, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украине "в руки нового поколения политиков".
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