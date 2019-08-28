Кличко призвал киевлян сделать прививки детям. Показал на собственном примере
28 августа, 2019, 14:29
Мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка, чтобы показать пример родителям, которые отказываются от вакцинации детей
Об этом сообщила пресс-служба Кличко.
"Перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом - здоровье своих детей.
Хочу подчеркнуть: в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева будут ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование", - пояснил он.
Также Кличко напомнил, что в городских клиниках вакцинации бесплатное, если вы подписали декларацию с семейным врачом.
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