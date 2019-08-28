Кличко призвал киевлян сделать прививки детям. Показал на собственном примере

28 августа, 2019, 14:29

Мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка, чтобы показать пример родителям, которые отказываются от вакцинации детей

Об этом сообщила пресс-служба Кличко.

"Перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом - здоровье своих детей.

Хочу подчеркнуть: в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева будут ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование", - пояснил он.

Также Кличко напомнил, что в городских клиниках вакцинации бесплатное, если вы подписали декларацию с семейным врачом.