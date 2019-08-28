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Espreso.tvОбществоХакеры взломали сайт издания "НВ" и опубликовали фейковую новость об украинских солдатах

Хакеры взломали сайт издания "НВ" и опубликовали фейковую новость об украинских солдатах

В среду, 28 августа, редакции НВ стало известно о взломе сайта неизвестными

Об этом говорится в заявлении издания.

Отмечается, что киберпреступники получили доступ к админпанеле и заменили материал "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" на фейковый с заголовком "Украинские военнослужащие - главная проблема Яворовского учебного центра".

"НВ" сообщает, что этот материал из публикации. Журналисты обещают также обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что ранее прокуратура делала заявление, что блог командующего на Яворовском полигоне во Львовской области (американского подполковника Роберта Трейси) написал "самозванец".

Блог написан на английском с заголовком "Украинские солдаты - самое слабое место Яворовского учебного центра". В нем Роберт Трейси якобы обвиняет украинских солдат в незнании английского языка, праздности, жадности, повальном пьянстве, слабой образованности и коррумпированности.

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