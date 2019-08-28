Гройсман попрощался и сказал, что оставляет новому правительству "стабильную развивающуюся страну"
Об этом Гройсман сообщил в Facebook.
"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей.
Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. Главное - успех. Ведь именно от успеха и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня - это всегда было приоритетом № 1 ", - сказал он.
Кроме того, добавил, что "с чистой совестью" передает страну новому правительству.
"С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая и стабильная, и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из нас. Я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", - подчеркнул премьер-министр.
Также Гройсман добавил, что децентрализация остается делом его жизни.
"Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одним из главных дел моей профессиональной жизни - это децентрализация", - сказал он.
Кроме того, заявил, что "его служения Украине" не заканчивается.
"Мое служение Украине не заканчивается сегодня, я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду на себя ту роль, которая будет нужна и необходима, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - заключил Гройсман.
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