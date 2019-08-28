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Espreso.tvОбществоFitbit представил умные часы, которыми можно управлять голосом

Fitbit представил умные часы, которыми можно управлять голосом


фото: the verge
Американская компания Fitbit Inc представила умные часы Versa 2, в которых установлен голосовой ассистент Alexa от Amazon. Это позволит отвечать на сообщения голосом

Об этом сообщает The Verge.

"Fitbit Inc представил Versa 2, и это является большим шагом вперед для компании в поисках разумных часов, которые по меньшей мере на несколько секунд можно будет перепутать с Apple Watch", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество боковых кнопок уменьшилось с трех до одной и не имеет больше логотипа компании внизу.

Однако, компания считает самым большим прорывом установления экрана с органическим светодиодом.

Кроме того, часы могут работать в течение пяти дней без подзарядки.

Также, в разумных часах установлен голосовой ассистент Alexa от Amazon.
Поэтому пользователи операционной системы Android смогут отвечать на текстовые сообщения голосовыми указаниями.

Стоимость часов составляет $ 199,99, а официальная продажа начнется 15 сентября.

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