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Espreso.tvОбществоЭлладская православная церковь разрешила своему предстоятелю признать ПЦУ

Элладская православная церковь разрешила своему предстоятелю признать ПЦУ


фото: wikimedia
Архиепископу Афинскому Иерониму II предоставили право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины

Об этом говорится на сайте церкви.

Отмечается, что такое решение было принято во время Синода Элладской православной церкви. На заседании с 26 по 28 августа рассматривали вопросы, связанные с созданием ПЦУ.

Согласно рекомендациям синодальных комитетов синод признал каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии, а также предоставил своему предстоятелю, архиепископу Афинскому Иерониму II право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Элладская православная церковь - часть более широкой Греческой православной церкви - автокефальная поместная православная церковь имеет статус государственной в Греции.

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