Элладская православная церковь разрешила своему предстоятелю признать ПЦУ
28 августа, 2019, 16:32
Архиепископу Афинскому Иерониму II предоставили право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины
Об этом говорится на сайте церкви.
Отмечается, что такое решение было принято во время Синода Элладской православной церкви. На заседании с 26 по 28 августа рассматривали вопросы, связанные с созданием ПЦУ.
Согласно рекомендациям синодальных комитетов синод признал каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии, а также предоставил своему предстоятелю, архиепископу Афинскому Иерониму II право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.
Элладская православная церковь - часть более широкой Греческой православной церкви - автокефальная поместная православная церковь имеет статус государственной в Греции.
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