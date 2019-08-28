Дело Богатыревой: Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения
28 августа, 2019, 16:19
Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Судьей по делу выступает Светлана Смык. В зале суда присутствует сама Богатырева, ее адвокаты и прокуроры.
- Напомним, что Богатырева 27 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев", куда она прилетела из Минска.
- Прокуратура просит суд арестовать Богатыреву.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень