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Espreso.tvОбществоДело Богатыревой: Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения

Дело Богатыревой: Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения


фото: zik
Печерский районный суд Киева начал избирать меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Судьей по делу выступает Светлана Смык. В зале суда присутствует сама Богатырева, ее адвокаты и прокуроры.

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