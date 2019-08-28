ЦИК зарегистрировала всех народных депутатов
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
В среду, 28 августа, Комиссия зарегистрировала 15 народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Среди них:
11 - от политической партии "Слуга народа".
1 - от политической партии "Батькивщина".
1 - от Политической партии "Европейская Солидарность".
2 - от Политической Партии "Голос".
Также ЦИК зарегистрировала 14 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.
"Таким образом, по состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов Украины: 225 - избранных в ЗБВО и 199 - избранных в ОВО", - говорится в сообщении.
В новом составе парламента, как и в предыдущем, вместо 450 будет только 424 депутата. 26 мандатов остаются вакантными, так досрочные парламентские выборы не проводились в округах временно оккупированных АР Крым и Севастополя, а также отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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