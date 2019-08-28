Болтон подтвердил, что Рябошапку выдвигают на пост генпрокурора

28 августа, 2019, 16:58

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон выразил надежду, что у потенциального генпрокурора Руслана Рябошапки будут хорошие отношения с генпрокурором США Уильямом Барром

Такое заявление Болтон сделал на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром", - сказал Болтон.