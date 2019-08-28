Богатырева опровергла, что с 2014 года жила в аннексированном Крыму
28 августа, 2019, 19:40
Бывший министр здравоохранения в правительстве Николая Азарова Раиса Богатырева заявила, что до вчерашнего дня находилась за пределами Украины и сама решила вернуться
Об этом она заявила во время заседания по избранию меры пресечения в Печерском районном суде, сообщает LB.ua.
"Я вернулась сама, после завершения послеоперационной помощи мне, чтобы предстать перед судом ..." - заявила она, добавив, что полностью готова сотрудничать со следствием.
По словам экс-министра, она выехала из Украины "за много месяцев" до решения Генпрокуратуры объявить ей о подозрении, а копию подозрения она получила только сейчас.
Кроме того, Богатырева опровергла информацию о том, что с 2014 года жила на территории аннексированного Россией Крыма.
- Напомним, 27 августа украинские пограничники задержали эксминистр здравоохранения и екссекретаря СНБО Раису Богатыреву.
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