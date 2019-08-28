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Espreso.tvОбществоБогатырева опровергла, что с 2014 года жила в аннексированном Крыму

Богатырева опровергла, что с 2014 года жила в аннексированном Крыму

Бывший министр здравоохранения в правительстве Николая Азарова Раиса Богатырева заявила, что до вчерашнего дня находилась за пределами Украины и сама решила вернуться

Об этом она заявила во время заседания по избранию меры пресечения в Печерском районном суде, сообщает LB.ua.

"Я вернулась сама, после завершения послеоперационной помощи мне, чтобы предстать перед судом ..." - заявила она, добавив, что полностью готова сотрудничать со следствием.

По словам экс-министра, она выехала из Украины "за много месяцев" до решения Генпрокуратуры объявить ей о подозрении, а копию подозрения она получила только сейчас.

Кроме того, Богатырева опровергла информацию о том, что с 2014 года жила на территории аннексированного Россией Крыма.

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