Аварийный мост в Харькове: модель опубликовала провокационные фото и требует ремонта

28 августа, 2019, 20:40

Украинская модель Ася Микович, которая в сети называет себя "инфраструктурной музой Украины", приехала в Харьков, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме

Об этом Ася Микович сообщила в Instagram.

На харьковскому мосту модель сделала пикантную фотосессию - одела майку и каску для ремонтных работ. В заметке девушка объяснила, что проблему можно решить, если приложить усилия. Кроме того, Микович отметила, что мост не был аварийным, ведь там в 2018 году провели ремонтные работы.

"Рухнул мост в Харькове, который даже не значился аварийным, а аварийные у нас более 60% мостов. Была ли причиной обвала фура? Была ли она там вообще? .. Привести все мосты в удовлетворительном состоянии дорого, сложно и долго. Но наличие весового контроля помогло бы избежать этих случаев. Установка знаков, ограничивающих движение на аварийных и перед аварийными участками, помогла бы избежать этих обвалов. А в дальнейшем, возможно, и спасти чью-то жизнь. Ведь вместо фуры однажды может быть автобус с детьми ", - объяснила Ася Микович.