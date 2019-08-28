64% избирателей Зеленского смотрели сериал "Слуга народа", меньше зрителей среди избирателей Бойко, - исследование

28 августа, 2019, 12:05

Главную причину непредсказуемой победы Владимира Зеленского на президентских выборах граждане видят в том, что люди хотели радикального обновления власти - так считают 55% опрошенных

Об этом свидетельствует исследование общественного мнения населения Украины, проведенное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года.

Кроме того, к весомым факторам опрошенные отнесли нежелание людей, чтобы президентом оставался Петр Порошенко (39%), и то, что Зеленский - "новое лицо", не задействованное в коррупции и других подобных вещах (34%).

Избиратели Зеленского (первого тура) считают, что он победил на выборах потому, что люди хотели радикального обновления власти (69%) и потому, что он "новое лицо, не занят в коррупции и других негативных вещах (46%).

Избиратели Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Игоря Смешко видят общие причины голосования за Зеленского: стремление обновить власть и нежелание оставлять президентом Петра Порошенко.

А вот избиратели Петра Порошенко уверены, что избиратели проголосовали за Зеленского, потому руководствовались эмоциями, а не разумом и потому, что отождествляли его с героем фильма "Слуга народа".

Сериал "Слуга народа" еще до начала избирательной кампании смотрели 50% украинцев, 85% смотрели выступления 95-го квартала. Больше всего смотрели этот сериал избиратели Владимира Зеленского (64%), меньше всего - избиратели Юрия Бойко (35%).

Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.