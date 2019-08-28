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Espreso.tvОбщество29 августа депутаты от "Слуги народа" будут с партийными значками. Фотофакт

29 августа депутаты от "Слуги народа" будут с партийными значками. Фотофакт

В первый день работы Верховной Рады ИХ созыва депутаты от партии "Слуга народа" будут с зелеными значками

Об этом сообщила журналистка Кристина Бердинских в Twitter .

"Завтра открывается Рада 9-го созыва. Депутаты президентской партии "Слуга народа" будут с такими значками", - подписала фото журналистка.

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