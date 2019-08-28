28 августа на фронте: боевики 9 раз нарушали режим тишины
28 августа, 2019, 20:51
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций ООС:
- вблизи Лебединского из стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов:
- вблизи Новолуганского применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в районе Зайцевого - запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи Новотошковского из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Южного из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Отмечается, что вблизи Майорска противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Из-за таких действий КПВВ "Майорское" временно приостановил работу.
Сейчас работу КПВВ восстановлено.
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