28 августа на фронте: боевики 9 раз нарушали режим тишины

28 августа, 2019, 20:51

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия