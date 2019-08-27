Зеленский проведет закрытое совещание партии "Слуга народа" в ночь перед первым заседанием Рады, - СМИ
Об этом сообщает LB.ua.
"Завтра, 28 августа, с 16:00 до 19:00 все мы собираемся в "Парковый" (ранее штаб" Слуги народа", - ред.), где пройдет встреча будущей фракции с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил представитель партии "Слуга народа".
По словам представителя партии, предварительно депутатов предупредили, что вероятно надо "быть готовым работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокирования трибуны оппозицией".
Нагрузка проистекает из того, что "в первый же день мы должны будем принять около 100 законов (кроме отмены неприкосновенности в первом чтении, - ред.).
Также по данным собеседника, на встрече Зеленского и депутатов "будет представлен премьер-министр (Александр Гончарук, - ред.).
"Сегодня прошли окончательные консультации. Также 29 числа мы будем голосовать в Раде за состав правительства, поэтому работа будет до утра ", - прогнозирует представитель политсилы.
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