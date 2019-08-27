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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил председателя СБУ в Киеве и области

Зеленский назначил председателя СБУ в Киеве и области


фото: rfe
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря на должность главы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области", - говорится в указе.

Сергей Болдырь - генерал-майор, начальник Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ с июля 2016 года.

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