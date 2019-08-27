Зеленский назначил председателя СБУ в Киеве и области
27 августа, 2019, 16:16
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря на должность главы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области
Об этом сообщает сайт президента.
"Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области", - говорится в указе.
Сергей Болдырь - генерал-майор, начальник Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ с июля 2016 года.
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