Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области
27 августа, 2019, 11:29
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области
Соответствующий указ от 27 августа обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.
Другим указом , Петров освобожден от должности главы департамента контрразведки СБУ.
Петрова раньше называли возможным кандидатом на должность заместителя главы СБУ По данным расследования Екатерины Каплюк для Bihus.info , перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.
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