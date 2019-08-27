Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

27 августа, 2019, 11:29

Соответствующий указ от 27 августа обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.

Другим указом , Петров освобожден от должности главы департамента контрразведки СБУ.

Петрова раньше называли возможным кандидатом на должность заместителя главы СБУ По данным расследования Екатерины Каплюк для Bihus.info , перед первым туром президентских выборов он приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв м в центре Киева.