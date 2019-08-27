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Espreso.tvМирИран отказался от переговоров с США до отмены санкций

Иран отказался от переговоров с США до отмены санкций

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не возобновит диалог с США до полной отмены санкций, которые были введены после выхода Вашингтона из ядерного соглашения

Об этом сообщает Радио Свобода .

По его словам, Тегеран готов вести переговоры, "но сначала США должны действовать, отменив все незаконные, несправедливые санкции, введенные против Ирана".

Рухани повторил, что его страна "никогда не стремилась иметь ядерное оружие", и заявил, что Иран "продолжит сокращать обязательства по соглашению 2015 года, если наши интересы не будут гарантированы".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, "если обстоятельства для этого будут правильными".

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