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Espreso.tvСпортИбрагимович продемонстрировал грубость в МЛС

Ибрагимович продемонстрировал грубость в МЛС


фото: Eurosport
Знаменитый форвард Златан Ибрагимович грубо обошелся с партнером по команде

Об этом сообщает 433 в instagram.

Форвард "ЛА Гэлэкси", знаменитый швед Златан Ибрагимович продолжает демонстрировать грубость в МЛС: на этот раз, кроме дубля в матче против "Лос-Анджелес", легендарный форвард сильно оттолкнул в сторону партнера по команде Себастьяна Лледжета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zlatan is literally pushing players into position @mls

Публикация от 433 (@ 433)

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