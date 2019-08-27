Ибрагимович продемонстрировал грубость в МЛС
27 августа, 2019, 17:36
Знаменитый форвард Златан Ибрагимович грубо обошелся с партнером по команде
Об этом сообщает 433 в instagram.
Форвард "ЛА Гэлэкси", знаменитый швед Златан Ибрагимович продолжает демонстрировать грубость в МЛС: на этот раз, кроме дубля в матче против "Лос-Анджелес", легендарный форвард сильно оттолкнул в сторону партнера по команде Себастьяна Лледжета.
- 11 июля шведского форварда Златана Ибрагимовича признали лучшим в МЛС.
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