Ибрагимович продемонстрировал грубость в МЛС

27 августа, 2019, 17:36

Знаменитый форвард Златан Ибрагимович грубо обошелся с партнером по команде

Об этом сообщает 433 в instagram.

Форвард "ЛА Гэлэкси", знаменитый швед Златан Ибрагимович продолжает демонстрировать грубость в МЛС: на этот раз, кроме дубля в матче против "Лос-Анджелес", легендарный форвард сильно оттолкнул в сторону партнера по команде Себастьяна Лледжета.