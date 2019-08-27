Волкер рассказал, когда состоится визит Зеленского в США

27 августа, 2019, 10:18

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Белом доме хотят, чтобы при встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского у сторон была возможность обсудить достижения новой украинской власти

В то же время в интервью телеканалу Прямой Волкер сказал, что результатов работы Зеленского пока нет.

"У президента Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу. Думаю, это произойдет уже ближайшей недели. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. и мы хотим тесно работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве " - сказал Волкер.

Ранее Волкер заявлял, что окончательная дата встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне еще не определена.

Однако он добавил, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве.