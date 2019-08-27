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Espreso.tvОбществоВо Львове возле гостиницы нашли заряженный гранатомет

Во Львове возле гостиницы нашли заряженный гранатомет

27 августа перед парадным входом заведения швейцар отеля нашел гранатомет и сразу вызвал полицейских

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным правоохранителей, находка оказалась реактивной противотанковой гранатой "Нетто", оружие было заряжено.

"Эвакуация не проводилась. Не было понятно, что это за предмет, этот предмет не находился в пределах отеля "Львов", а был оставлен на тротуаре возле гостиницы, паники среди гостей и работников не было", - рассказала заместитель директора гостиницы Леся Хильченко.

Оказалось, что гранатомет у отеля оставил прохожий. Правоохранители уже начали уголовное производство по статьям - "незаконное обращение с оружием" и "террористический акт".

Гранатомет пригоден для выстрела, поэтому из-за угрозы жизни людей, статью переквалифицировали в "террористический акт".

"Учитывая, что снаряд данного гранатомета сейчас уже установили, что боевой, то есть пригоден для взрыва. Учитывая, что отель" Львов "это место, где находятся люди и была реальная опасность со угрозы жизни людей, статью переквалифицировали как террористический акт", - отметил руководитель львовской прокуратуры Роман Сапуцкий.

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