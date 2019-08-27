Во Львове пройдет "Школа перфоманса"

27 августа, 2019, 18:22

С 1 по 7 сентября во Львове "Институт актуального искусства" организует ШКОЛУ ПЕРФОРМАНСА, основанную на более десятилетней традиции фестиваля акционистского искусства - Дни искусства перформанс во Львове, и в дальнейшем остается единственной профессиональной образовательной платформой в Украине

ШКОЛА ПЕРФОРМАНСА - это независимая открыта лаборатория, которая от других фестивалей этого жанра отличается трактовкой образовательного процесса как основы искусства действия.

С 2009 года Школа перфоманса изменилась - и постоянно меняется. Организаторы связывают это с различными факторами: тенденции развития жанра перфоманс в мире, трансформация как художественной ситуации в Украине, так и видения роли Школы. Школа дает структурированное знание, предлагает целостный цикл, состоящий из теории, практики и общения молодых художников с опытными перфомерами. Сейчас миссия ШКОЛЫ - исследовать сознание, подсознание, образность, то есть все то, что побуждает к созданию художника, который работает в формате contemporary. A перфоманс как динамический, реактивный, современный жанр очень способствует этому.

"Правильная пропорция между мероприятиями Школы перфоманса и презентациями художников из разных стран и художественных сред, привела к созданию единого организма, основанного на взаимосвязях искусства и практического обучения. Школа перфоманса во Львове - это модельный пример обучения с помощью метода мастер -классов, который все чаще проникает в образовательные стратегии художественных учебных заведений Европы и мира" (Януш Балдыга, куратор Школы перфоманса)

В этом году обучение будут проводить опытные художники, которые будут сосредоточивать свое внимание на индивидуальном и групповом творческом процессе: Януш Балдыга из Польши, Аня Ибш из Германии, Кинерет Хайя Макс из Израиля. Программу Школы дополнит лекция-перформанс Владимира Топия "Пребывание ... между здесь и там" и лабораторное действо Владимира Кауфмана "Анатомия перфоманса".

Школу будут сопровождать выступления перфомеров из Украины - Михаил Барабаш, Юрий Штайда, Zabih, из Польши - Януш Балдыга (Janusz Bałdyga), Рышард Луговски (Ryszard Ługowski), Ярослав Першко (Jarosław Perszko), из Испании - Изабель Леон (Isabel León), Марио Монтойя (Mario Montoya), а также Вилаван Виангтонг (Wilawan Wiangthong) из Таиланда, Кинерет Хайя Макс (Kineret Haya Max) из Израиля и Аня Ибш (Anja Ibsch) из Германии. Все перфомансы - свободные для созерцания.