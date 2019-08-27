В Италии партии не смогли договориться о кандидате на пост премьера
27 августа, 2019, 20:41
Итальянские политические партии "Движение пяти звезд" и Демократическая партия не смогли договориться о кандидате на пост премьер-министра нового парламентского большинства
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что "Движение пяти звезд" выступает за продолжение работы Джузеппе Конте. В то же время демократы настаивают на выборе альтернативного кандидата.
Если партии не договорятся между собой, президент Италии Серджо Маттарелла должен распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Напомним, 20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке.
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