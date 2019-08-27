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Espreso.tvОбществоВ Туркменистане задерживают людей, которые хотят снять наличные в банкомате

В Туркменистане задерживают людей, которые хотят снять наличные в банкомате


фото: delo.ua
Полиция в регионе Лебап на востоке Туркменистана задерживает людей, которые стоят в длинных очередях к банкоматам, пытаясь снять наличные

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кроме того, 19 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов публично критиковал людей, которые стоят в таких очередях, и упрекал председателя Центрального банка Мердану Аннадурдиеву за то, что "слабый контроль за операциями в банкоматах".

Заметим, что все зарплаты, пенсии и стипендии в Туркменистане можно получить только с помощью банковских карт. Помимо того, гражданам Туркменистана разрешается снимать в день не более 200 манатов, что составляет примерно 57 долларов. Людям часто приходится проводить ночи в длинных очередях, чтобы получить наличные, ведь банкноты в банкоматах часто заканчиваются.

Стоит отметить, что доходы Туркменистана сейчас падают из-за неудачных энергетических соглашений и низких мировых цен на природный газ, а это главный экспортный товар центральноазиатской страны.

 

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