В среду утром в Киеве, на Воздухофлотском проспекте будет перекрыто движение

27 августа, 2019, 20:28

В среду, 28 августа, введут ограничение движения на Воздухофлотском проспекте столицы в связи с проведением мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Завтра с 9.00 до 12.00 в Киеве на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) будет временно ограничено движение транспорта.

Водителей просят учесть указанные ограничения движения, планируя поездки по городу. Также 28 августа будут изменены маршруты автобуса № 119 и троллейбусов № 8, 9, 17, 19, 19Д, 30.