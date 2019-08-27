В Раде определились с руководителями парламентских комитетов. Список
Об этом сообщает РБК-Украина.
По результатам заседания подготовительной группы лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа")
Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа")
Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа")
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа")
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа")
Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа")
Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ - Андрей Герус ("Слуга народа")
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа")
Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа")
Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность")
Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа")
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа")
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа")
Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный)
Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа")
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа")
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР - Сергей Кальченко ("Слуга народа")
Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа")
Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - н/д (первый заместитель председателя Юлия Клименко, "Голос")
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Данил Гетманцев ("Слуга народа")
Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа")
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