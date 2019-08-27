В Киеве ТЦ "Арена Сити" выставили на продажу за 65 млн

27 августа, 2019, 22:45

27 августа киевский торгово-офисном центре "Арена Сити" площадью 976,3 квадратных метров выставили на аукцион, начальная цена лота - 65 млн грн без НДС. Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

На аукцион выставляется нежилое помещение по адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь - 976,3 квадратных метров (3 этаж "АРЕНА СИТИ").

Помещение состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).

На сайте Prozorro отмечается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Размер минимального шага повышения цены - 1% (650 000 гривен).

Председатель Государственной таможенной службы и один из идеологов системы Prozorro Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.

"Может, кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? Так на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосная столичная недвижимость - Арена Сити", - написал Нефедов в Facebook.