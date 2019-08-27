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Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись четыре авто

В Киеве столкнулись четыре авто

В Киеве, в Голосеевском районе на Столичном шоссе произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Как рассказал ВартовымЕспресо водитель автомобиля Volkswagen Touareg, он двигался в средней полосе в направлении выезда из города, как вдруг из правого ряда или, точнее, с парковки ТРЦ ему наперерез выехал автомобиль BMW I3 - будто девушка на нем пыталась перестроиться через три полосы движения и левый крайний ряд, чтобы пойти на разворот.

Руководитель Фольксвагена пытался избежать столкновения, но не удалось. От удара электрокар BMW отбросило в правую полосу, а Фольксваген - на стоявшие в левой полосе на разворот.

В результате Туарег протаранил довольно редкий, можно сказать, раритетный Peugeot 405 MI16. А тот, в свою очередь, догнал Toyota Camry, стоявшую впереди него. Медики скорой, которые прибыли на место, оказали помощь на месте - от госпитализации пострадавшие отказались. На месте работают патрульные полицейские.

 

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