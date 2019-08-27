В Киеве на мосту перевернулся и едва не слетел в Днепр автомобиль
27 августа, 2019, 07:27
На одном из столичных мостов автомобиль Suzuki протаранил микроавтобус с прицепом и едва не слетел в реку
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
По словам очевидцев, Mercedes Vito с прицепом двигался средней полосой. Вдруг автомобиль Suzuki, который двигался в том же направлении позади, протаранил прицеп в заднюю часть.
От удара японское авто перевернулось и перелетело отбойник и едва не слетела в Днепр, ударившись в ограждение моста.
На место происшествия прибыло спасатели ГСЧС и медики.
Серьезных травм никто из участников ДТП не получил, от госпитализации все отказались. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики