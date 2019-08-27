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Espreso.tvОбществоВ Киеве на мосту перевернулся и едва не слетел в Днепр автомобиль

В Киеве на мосту перевернулся и едва не слетел в Днепр автомобиль

На одном из столичных мостов автомобиль Suzuki протаранил микроавтобус с прицепом и едва не слетел в реку

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

По словам очевидцев, Mercedes Vito с прицепом двигался средней полосой. Вдруг автомобиль Suzuki, который двигался в том же направлении позади, протаранил прицеп в заднюю часть.

От удара японское авто перевернулось и перелетело отбойник и едва не слетела в Днепр, ударившись в ограждение моста.

На место происшествия прибыло спасатели ГСЧС и медики.

Серьезных травм никто из участников ДТП не получил, от госпитализации все отказались. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

 
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