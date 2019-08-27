В бангладешских документах графу о девственности заменят словами "не замужем"
Об этом сообщает BBC.
Борцы за права женщин, которые настаивали, что графа о девственности является унизительной, говорят, что довольны вердиктом. Ведь раньше в документах о заключении брака упоминалось бенгальское слово "kumari". Его обычно используют, когда речь идет о незамужних женщинах, но в то же время оно имеет и другое значение и указывает на девственность женщины.
В воскресенье суд своим решением приказал впредь использовать в документах более точное слово "obibahita", которое описывает незамужнюю женщину. Других значений оно не имеет.
Теперь у женщины будет три варианта, которые можно указать в документах о регистрации брака: "не замужем", "разведена" и "вдова".
Ожидается, что изменения вступят в силу уже через несколько месяцев.
"Это знаковое решение", - говорит Айнун Нахар Сиддикуа, адвокат, который занимался этим делом.
Она надеется, что решение Верховного суда улучшит ситуацию с правами женщин в Бангладеш.
"Я зарегистрировал много браков, меня часто спрашивали, почему у мужчин есть свобода не раскрывать свой статус, а у женщин нет. Я всегда отвечал, что это зависит не от меня", - сказал сотрудник одного из местных центров регистрации браков Мохаммед Али Акбар Саркер .
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