В Apple устранили дефект, позволявший хакерам воровать данные iPhone

27 августа, 2019, 18:10

Американская компания Apple обнаружила в предыдущем обновлении недостаток, угрожавший безопасности данных пользователей, и выпустила обновление операционной системы iOS под номером 12.4.1

Об этом сообщает Indepdent.

"Apple наконец выпустил обновление (iOS, - ред.) под номером 12.4.1, которое решает главный вопрос безопасности в iPhone", - говорится в сообщении.

Компания также призывает пользователей iPhone как можно скорее загрузить новый апдейт, чтобы защитить свои смартфоны.

В заметке об обновлении операционной системы отмечается, что новый апдейт решает проблему, из-за которой хакеры могли взламывали iPhone благодаря случайным приложениям или веб-сайтам.