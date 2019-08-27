В Apple устранили дефект, позволявший хакерам воровать данные iPhone
27 августа, 2019, 18:10
Американская компания Apple обнаружила в предыдущем обновлении недостаток, угрожавший безопасности данных пользователей, и выпустила обновление операционной системы iOS под номером 12.4.1
Об этом сообщает Indepdent.
"Apple наконец выпустил обновление (iOS, - ред.) под номером 12.4.1, которое решает главный вопрос безопасности в iPhone", - говорится в сообщении.
Компания также призывает пользователей iPhone как можно скорее загрузить новый апдейт, чтобы защитить свои смартфоны.
В заметке об обновлении операционной системы отмечается, что новый апдейт решает проблему, из-за которой хакеры могли взламывали iPhone благодаря случайным приложениям или веб-сайтам.
- Заметим, что в операционной системы iOS 12.4, которая была выпущена в прошлом месяце, Apple исправила несколько безопасностных багов и включила поддержку Apple Card в США. В то же время компания случайно отменила безопасностное исправление, которое было сделано в iOS 12.3 в конце апреля.
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