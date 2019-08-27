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Espreso.tvОбществоВ аннексированном Крыму российские силовики обыскивают крымского татарина - адвокат

В аннексированном Крыму российские силовики обыскивают крымского татарина - адвокат


фото: rfe
27 августа российские силовики устроили обыски в жилье крымского татарина, который занимается предпринимательской деятельностью

Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов в Facebook.

"В поселке Зуя сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина - обыск. Кроме него, маски нагрянули еще и в дом его родителей", - сообщил адвокат.

В то же время, Мамбетов не указал имени крымчанина, которого обыскивают.

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