В аннексированном Крыму российские силовики обыскивают крымского татарина - адвокат
27 августа, 2019, 17:04
27 августа российские силовики устроили обыски в жилье крымского татарина, который занимается предпринимательской деятельностью
Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов в Facebook.
"В поселке Зуя сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина - обыск. Кроме него, маски нагрянули еще и в дом его родителей", - сообщил адвокат.
В то же время, Мамбетов не указал имени крымчанина, которого обыскивают.
- Напомним, 27 августа крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО.
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