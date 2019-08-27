В 2020 году Укрзализныця передавать первые вокзалы в частную собственность, - Кравцов

27 августа, 2019, 14:38

Проект по передаче вокзалов в управление частных инвесторов начнется в конце 2020 года

Об этом пишет председатель Укрзализныци Евгений Кравцов в колонке на "Экономической правде".

"Если посмотрим на опыт Европы, вокзалы являются одним из наиболее привлекательных активов для привлечения частного капитала. Самые распространенные механизмы - это концессия или создания совместного предприятия. Мы работаем со Всемирным банком и IFC над этим вопросом и имеем амбицию сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 - начале 2021 ", - сообщил Кравцов.

По его словам, передача вокзалов в концессию позволит привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктуру вокзалов и железную дорогу целом. Кроме этого, так Укрзализныця сможет получить партнеров, которые помогут эффективнее управлять железнодорожной инфраструктурой.

"Поэтому мы с нетерпением ожидаем скорейшего принятия закона" О концессии ", который был проголосован в первом чтении еще в апреле 2018", - добавил Кравцов.