Украинский фильм "Любовь" получил гран-при международного фестиваля в Финляндии

27 августа, 2019, 15:28

Украинский фильм "Любовь" режиссера Никиты Лыскова получил гран-при международного фестиваля анимационного кино Turku Animated Film Festival (TAFF) в Финляндии

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Жюри фестиваля присудило украинской ленте гран-при с такой формулировкой: "Фильм, который бросает долгий тяжелый взгляд на родной город режиссера. Это фрагментарно, анархично, весело, глубоко критически и с любовью одновременно".

Напомним, что мировая премьера короткометражного анимационного фильма "Любовь" состоялась на фестивале анимационного кино в Анси, после чего лента получила ряд побед на других международных фестивалях в Украине и за рубежом.