Украинский фильм "Любовь" получил гран-при международного фестиваля в Финляндии
27 августа, 2019, 15:28
Украинский фильм "Любовь" режиссера Никиты Лыскова получил гран-при международного фестиваля анимационного кино Turku Animated Film Festival (TAFF) в Финляндии
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Жюри фестиваля присудило украинской ленте гран-при с такой формулировкой: "Фильм, который бросает долгий тяжелый взгляд на родной город режиссера. Это фрагментарно, анархично, весело, глубоко критически и с любовью одновременно".
Напомним, что мировая премьера короткометражного анимационного фильма "Любовь" состоялась на фестивале анимационного кино в Анси, после чего лента получила ряд побед на других международных фестивалях в Украине и за рубежом.
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