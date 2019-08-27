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Espreso.tvОбществоУголовное дело из-за сенсорной кнопки инициировал первый заместитель главы аппарата Рады

Уголовное дело из-за сенсорной кнопки инициировал первый заместитель главы аппарата Рады


фото: obozrevatel
Уголовное производство, в рамках которого в Верховной Раде проводят следственные действия, возбуждено по заявлению первого заместителя главы аппарата парламента Владимира Слишинского

Об этом сообщает lb.ua .

"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки ... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - сказал Слышинский.

Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднар попытались сделать это самостоятельно.

"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители

ГБР и СБУ для проведения проверки ... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от исполнения обязанностей ", - сказал Слышинский.

Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".

"Нам нечего бояться и мы не боимся сенсорной кнопки, но вопрос в том, почему это не делали пять лет, а сегодня мы видим манипуляции", - сказал он.

Стефанчук добавил, что будут прилагаться усилия для запуска системы "Рада-4".

Напомним, нынешняя система голосования "Рада-3" была установлена ​​в 2002 году. В 2008 году ее модернизировали, предусмотрев голосования с помощью сенсорной кнопки, но ее так и не ввели в эксплуатацию. При тестировании "Рады-3" оказалась возможность обмануть ее с помощью телефона или зубочистки.

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