Уголовное дело из-за сенсорной кнопки инициировал первый заместитель главы аппарата Рады
Об этом сообщает lb.ua .
"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки ... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - сказал Слышинский.
Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднар попытались сделать это самостоятельно.
"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители
ГБР и СБУ для проведения проверки ... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от исполнения обязанностей ", - сказал Слышинский.
Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".
"Нам нечего бояться и мы не боимся сенсорной кнопки, но вопрос в том, почему это не делали пять лет, а сегодня мы видим манипуляции", - сказал он.
Стефанчук добавил, что будут прилагаться усилия для запуска системы "Рада-4".
Напомним, нынешняя система голосования "Рада-3" была установлена в 2002 году. В 2008 году ее модернизировали, предусмотрев голосования с помощью сенсорной кнопки, но ее так и не ввели в эксплуатацию. При тестировании "Рады-3" оказалась возможность обмануть ее с помощью телефона или зубочистки.
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Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде, избранный нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте может появиться новая система голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не в тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.
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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде, чем заблокировали тестирование сенсорной клавиши для голосования , пояснил сегодня на брифинге спикер Рады Андрей Парубий.
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