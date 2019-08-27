Тимофеев не претендует на должность гендиректора Укроборонпрома

27 августа, 2019, 21:30

27 августа Алексей Тимофеев отказался от участия в конкурсе на должность гендиректора Укроборонпрома

Об этом он написал в Facebook.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я больше не являюсь. В конкурсе (если будет) участия брать не планирую", - написал Тимофеев.

Кроме того, он добавил, что "занимался, занимаюсь и буду заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе. Есть такие проект - welcome, а по "Укроборонпрому " - это не ко мне".