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Espreso.tvОбществоТимофеев не претендует на должность гендиректора Укроборонпрома

Тимофеев не претендует на должность гендиректора Укроборонпрома

27 августа Алексей Тимофеев отказался от участия в конкурсе на должность гендиректора Укроборонпрома

Об этом он написал в Facebook.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я больше не являюсь. В конкурсе (если будет) участия брать не планирую", - написал Тимофеев.

Кроме того, он добавил, что "занимался, занимаюсь и буду заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе. Есть такие проект - welcome, а по "Укроборонпрому " - это не ко мне".

  • Напомним, 19 августа некоторые СМИ сообщили, что премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение Тимофеева гендиректором концерна.

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