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Espreso.tvОбществоТанкер "Мрия", поставлявший топливо для ЧФ, доставили в Херсон

Танкер "Мрия", поставлявший топливо для ЧФ, доставили в Херсон

27 августа судно "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный город Севастополь, доставили в порт города Херсон

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.

"Под процессуальным руководством прокуратуры пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, исполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия"(Mriya) к месту хранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

"В настоящее время судно "Мрия"(Mriya) находится в Херсонском морском порту под охраной", - говорится в сообщении.

  • Напоминаем, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратурой АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГНСУ проведен обыск на судне "Мрия".
  • Основанием для обысков стало то, что судно в июня 2015 года незаконно осуществляло заходы в закрытый порт "Севастополь" для поставки горюче-смазочных материалов подразделениям Черноморского флота РФ.

 

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