Танкер "Мрия", поставлявший топливо для ЧФ, доставили в Херсон
27 августа, 2019, 17:55
27 августа судно "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный город Севастополь, доставили в порт города Херсон
Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.
"Под процессуальным руководством прокуратуры пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, исполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия"(Mriya) к месту хранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.
"В настоящее время судно "Мрия"(Mriya) находится в Херсонском морском порту под охраной", - говорится в сообщении.
- Напоминаем, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратурой АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГНСУ проведен обыск на судне "Мрия".
- Основанием для обысков стало то, что судно в июня 2015 года незаконно осуществляло заходы в закрытый порт "Севастополь" для поставки горюче-смазочных материалов подразделениям Черноморского флота РФ.
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