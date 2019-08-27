Танкер "Мрия", поставлявший топливо для ЧФ, доставили в Херсон

27 августа, 2019, 17:55

27 августа судно "Мрия", которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный город Севастополь, доставили в порт города Херсон

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.

"Под процессуальным руководством прокуратуры пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, исполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия"(Mriya) к месту хранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

"В настоящее время судно "Мрия"(Mriya) находится в Херсонском морском порту под охраной", - говорится в сообщении.