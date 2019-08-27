Советник Зеленского назвал его успехи за первые 100 дней

27 августа, 2019, 16:27

Советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев рассказал о первых 100 днях Владимира Зеленского

Об этом Потураев заявил в эфире Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

"Я считаю, что похвастать можно тем, что президент наглядно показал какой может быть результативная политика, даже если она вводится одним человеком, который не имеет поддержки в правительстве, не имеет поддержки в Верховной Раде, не имеет на кого опереться в регионах почти [...] Тем, не менее, президент продемонстрировал результаты и в международной политике, осуществив ряд результативных визитов, и с точки зрения определенной, очень пока небольшой, но определенной деэскалации войны с Россией", - заявил советник.

Кроме того, Потураев подчеркнул, что Зеленский сумел продемонстрировать решимость перед украинской демократией.

"Президент продемонстрировал жесткость в разговорах, и не только в разговорах, но и в отношениях с бюрократией украинской, и президент, конечно, показал, что у него есть с чем обращаться в Верховную Раду. Уже теми, даже законопроектами, которые подавались в Верховную Раду VIII созыва, которые там, конечно даже не ставились на голосование", - добавил советник.

Потураев подчеркнул, что на повестке дня, прежде всего, освобождение экономики от коррупционного давления и бюрократических ограничений.