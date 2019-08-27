Советник Трампа прибыл с визитом в Киев

27 августа, 2019, 13:05

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - говорится в заявлении посольства.

Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 августа 2019 г.

Болтон накануне заявил , что планирует встретиться с "партнерами США" в Киеве. "У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите" семерки ". С нетерпением жду предстоящих встречах с нашими партнерами в Киеве", - отметил он.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы относительно "создания сильной и успешной Украины".

Ранее американское издание Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Болтон пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.