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Espreso.tvОбществоСоветник Трампа прибыл с визитом в Киев

Советник Трампа прибыл с визитом в Киев


фото: ap
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - говорится в заявлении посольства.

Болтон накануне заявил , что планирует встретиться с "партнерами США" в Киеве. "У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите" семерки ". С нетерпением жду предстоящих встречах с нашими партнерами в Киеве", - отметил он.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы относительно "создания сильной и успешной Украины".

Ранее американское издание Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Болтон пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

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