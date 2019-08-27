Шуфрич возглавит Комитет свободы слова в новой Раде
27 августа, 2019, 20:55
27 августа на заседании подготовительной группы представителей парламентских партий приняли решение назначить представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады
Об этом сообщает "канал 24".
Заместителем председателя Комитета по вопросам свободы слова будет депутат по квоте ВО "Батькивщина" - конкретного человека еще не согласовали. А секретарем Комитета будет депутат Сергей Швец от "Слуги народа". Всего в Комитете будет 7 депутатов (в предыдущем созыве было 13).
- Напомним, что Нестор Шуфрич начал политическую деятельность в партии Виктора Медведчука - СДПУ(о). В 2006 - 2007 был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Виктора Януковича. С 2007-го снова депутат, уже от "Партии регионов". В 2010-ом по приказу уже президента Януковича Шуфрич стал заместителем секретаря СНБО.
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