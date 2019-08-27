Шуфрич возглавит Комитет свободы слова в новой Раде

27 августа, 2019, 20:55

27 августа на заседании подготовительной группы представителей парламентских партий приняли решение назначить представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова новой Верховной Рады

Об этом сообщает "канал 24".

Заместителем председателя Комитета по вопросам свободы слова будет депутат по квоте ВО "Батькивщина" - конкретного человека еще не согласовали. А секретарем Комитета будет депутат Сергей Швец от "Слуги народа". Всего в Комитете будет 7 депутатов (в предыдущем созыве было 13).