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Espreso.tvОбществоСенсорная кнопка для голосования не сертифицирована, ее срок годности истек, - Разумков

Сенсорная кнопка для голосования не сертифицирована, ее срок годности истек, - Разумков

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что по одной из версий сенсорная кнопка не сертифицирована, а ее срок годности вышел

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной группы, передает Еспресо.TV .

"Мы сегодня имели возможность благодаря аппарату проводить тестирование Рады в сокращенном ограниченном режиме, но она работала. Мы должны получить от аппарата информацию также о том, что на самом деле сегодня происходит с системой, работает ли она. Насколько мне известно, она работает. Мне трудно ответить согласно какому производству сейчас проходят эти действия. Есть несколько версий. Одна из них, это связано с так называемой сенсорной кнопкой, но по ее функционированию была уже информация, что она, к сожалению, не сертифицирована, ее срок годности истек", - cказ в Разумков.

Кроме того, Разумков выразил обеспокоенность, связанную с голосованием депутатов.

"Есть еще одна большая проблема, с которой мне, как будущему народному депутату, не хотелось бы столкнуться 29 августа. Чтобы при подготовке этих процессов мы не получили проблемы с голосованием, чтобы мы могли с вами начать деятельность Верховной Рады IX созыва так, как это будет отвечать действующему законодательству. Поскольку если мы возвращаемся к сенсорной кнопке, то она пока не прописана в регламенте Верховной Рады Украины", - добавил он.

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