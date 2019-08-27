СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки для голосования в Раде, - Парубий

27 августа, 2019, 12:20

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде, чем заблокировали тестирование сенсорной клавиши для голосования

Об этом на брифинге рассказал спикер Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV

Парубий рассказал, благодаря тому, что был определенный период между сессиями, аппарат Верховной Рады провел системную работу по программному обеспечению для внедрения сенсорной клавиши

"Было проведено тестирование, и каждая из клавиш была протестирована отдельно. И 23 августа было запланировано тестирование максимальной нагрузки - 450 работников должны были мгновенно проголосовать, чтобы увидеть, насколько система выдерживает нагрузку ", - пояснил он ..

"И в этот момент состоялась неприемлема и непонятная вещь в помещении Верховной Ради.За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований ", - заявил Парубий.

По его словам, они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал.