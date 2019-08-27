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Espreso.tvОбществоС 1 октября отели обяжут сортировать мусор

С 1 октября отели обяжут сортировать мусор


фото: lviv1256
Устройство современных систем раздельной сортировки мусора станет обязательным с 1 октября 2019 года при проектировании новых или реконструкции существующих зданий отелей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такая норма содержится в в новых изменениях в государственные строительные нормы.

Согласно изменениям в ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц следует предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также системы очистки от мусора и пылеуборку. Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м.

Ранее же в гостиницах высотой 2 этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.

 

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