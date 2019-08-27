РФ подготовила провокацию в море до ракетных стрельб в Одесской области. Инфографика
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на оповещение NOTAM и морской предписание.
30 и 31 августа 2019-го года пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысов "Калфа", "льдах" и 1-10 км морской косы от н.п. Лебедевка. Именно на этом полигоне осуществляются испытания ракетных комплексов ЖК-360МЦ "Нептун" и "Ольха".
Отмечается, что Россия перекрыла прилегающую к району пусков морской участок в Черном море.
В то же время с 29 по 31 августа 2019-му году Россия морским предписанием 352/19 перекрыла прилегающий к закрытому воздушного пространства район в море.
Согласно предписанию 352/19 перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 ночи до 20 часов дня. Официальная трактовка российского предписания - для проведения ракетных стрельб.
Район ракетных стрельб Украины и перекрыт Россией район Черного моря в августе 2019-го:
Перекрыт район Черного моря по предписанию 0698/2019:
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