РФ подготовила провокацию в море до ракетных стрельб в Одесской области. Инфографика

27 августа, 2019, 14:27

К очередным ракетным стрельбам Украины на юге Одесской области Россия подготовила провокацию, чтобы усложнить испытание украинских ракетных комплексов

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на оповещение NOTAM и морской предписание.

30 и 31 августа 2019-го года пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысов "Калфа", "льдах" и 1-10 км морской косы от н.п. Лебедевка. Именно на этом полигоне осуществляются испытания ракетных комплексов ЖК-360МЦ "Нептун" и "Ольха".

Отмечается, что Россия перекрыла прилегающую к району пусков морской участок в Черном море.

В то же время с 29 по 31 августа 2019-му году Россия морским предписанием 352/19 перекрыла прилегающий к закрытому воздушного пространства район в море.

Согласно предписанию 352/19 перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 ночи до 20 часов дня. Официальная трактовка российского предписания - для проведения ракетных стрельб.

Район ракетных стрельб Украины и перекрыт Россией район Черного моря в августе 2019-го:

Перекрыт район Черного моря по предписанию 0698/2019: