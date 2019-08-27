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Espreso.tvОбществоРаботника "Украинского аутсорсинга" убило током

Работника "Украинского аутсорсинга" убило током

Второе смертельное чрезвычайное происшествие за 10 дней произошло на производстве с работником компании ООО "Украинский аутсорсинг" (Каменское Днепропетровской обл. - работа на польских предприятиях с трудоустройством в Украине)

Об этом сообщает Государственная служба по труду, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сводке, 20 августа в 16:30 электромонтер ООО "Украинский аутсорсинг" 1982 г.р. получил поражение электрическим током при монтаже автоматов противопожарной сигнализации в результате прикосновения к оголенным проводам. О ЧП в Гоструда сообщили 23 августа.

Ранее сообщалось, что в Польше во время работ на предприятии LG Chem Wroclaw Energy по соглашению с компанией ООО "Украинский аутсорсинг" погиб подсобный работник 1991 г.р. - смертельное ЧП произошло 17 августа 2019 в 19:20.

"Во время установки технологической прокладки внутри лифта, выполняя работы по соглашению на территории предприятия LG Chem Wroclaw Energy в Республике Польша, пострадавший застрял между основными роликами и роликами перемещения лифта. Получил травмы, несовместимых с жизнью", - констатировалось тогда в информации Гоструда.

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