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Espreso.tvОбщество"Школьникам не стоит одевать душную одежду": синоптик дала прогноз на 1 сентября

"Школьникам не стоит одевать душную одежду": синоптик дала прогноз на 1 сентября

До конца этой недели и последующей в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса. Единственное исключение - могут иногда прибегать какие-то влажные облака на Запад страны, однако ничего существенного также там не предвидится

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Температура воздуха будет высокой. 28-го августа - к жаре на Западе и Юге, + 28 + 33 градуса.

На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 24 + 29 градусов. 29 августа на севере и востоке станет свежее, + 22 + 26 градусов. Однако в дальнейшем снова везде тепло или очень тепло ", - сообщила Диденко.

В Киеве среды обещает много солнца, без осадков, +27 градусов.

29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до + 23 + 25 градусов.

Однако в дальнейшем снова столбики термометров поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.

"Поэтому школьникам не стоит одевать пиджачки, особенно темные, или любую другую душную одежду, а вот мамам раз будет хорошо продемоструваты красивые открытые платья перед мамами одноклассников", - советует синоптик.

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