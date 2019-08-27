"Не обыски, а осмотр": Труба объяснил, зачем ГБР приходило в Раду

27 августа, 2019, 15:11

23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой "Рада"

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, они получили информацию, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины.

"Использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте Верховной Рады Украины", - пояснил директор ГБР.

Он добавил, что сейчас правоохранительное ведомство устанавливает, нарушили ли отдельные руководители Аппарата ВР правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы

Труба отметил, что они приходили не с обысками, "а с осмотром, на который получили разрешение Первого заместителя Руководителя Аппарата ВР".

Представитель президента в Верховной Раде, избранный нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте может появиться новая система голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не на тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.

Позже председатель парламента Андрей Парубий заявил, что СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки для голосования в Раде.