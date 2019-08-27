"ЕС" дискриминируют при распределении должностей в новой Раде, - источник
Об этом сообщают источники Эспрессо.TV .
"Промежуточные результаты переговоров по комитетам. Первое, позитив. Нам удалось дожать, что депутаты будут работать в тех комитетах, которые они выбрали. Без принудительного перевода в другие. Негатив - идет полная дискриминация именно нашей фракции. Родина, Голос, ОПЗЖ и так называемые внефракционные получат по 11-15 должностей в комитетах, включая заместителей и секретарей. Мы - три пока. Больше всего - так называемая группа Лубинця мажоритарщики. Мы в 18 часов в группе поднимем вопрос, что это не оппозиция. А карманная, назначенная. Очень странно, когда руководство СН заявило, что передаст оппозиции комитет прав человека и вице-спикера и на эти должности сейчас они хотят протащить именно группу Лубинця и самого Лубинця. Это плата за измену и выход из БПП", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщил источник, Батькивщина "вернулась на позицию вице-спикера".
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